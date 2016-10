Oculus Rift: Touch Controller: Preis und Termin stehen fest; "Room Scale" mit drei Kameras möglich - 4Players.de

Bei der "Oculus Connect Keynote" hat Oculus VR bekanntgegeben , dass die Oculus Touch Controller für 199 Euro (199 Dollar) angeboten werden . Die Controller für Oculus Rift wird man ab dem 10. Oktober 2016 vorbestellen können. Am 6. Dezember 2016 soll die Auslieferung bzw. der Verkaufsstart der Geräte erfolgen. In dem Controller-Paket sind die beiden Spiele "VR Sports Challenge" und "The Unspoken" sowie eine zweite Kamera (Constellation Tracker) enthalten. Kauft man dann noch eine dritte Kamera (separat erhältlich für 79 Dollar; ebenfalls ab dem 6. Dezember), wird eine Positionserkennung im Raum wie bei HTC Vive ("Room Scale") ermöglicht.Ungefähr 35 Titel werden zum Verkaufsstart von Oculus Touch zur Verfügung stehen, darunter Rock Band VR, Job Simulator und The Climb. Neu angekündigt wurden außerdem Robo Recall (Sci-Fi-Shooter von Epic Games), Arktika.1 (Sci-Fi-Shooter von den Machern der Metro-Serie) und Lone Echo (Adventure an Bord einer Raumstation von Ready at Dawn).Letztes aktuelles Video: Vergleich Oculus Rift vs HTC Vive