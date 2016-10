Oculus Rift: Mark Zuckerberg stellt kabellose Variante in Aussicht - 4Players.de

Während seiner Keynote auf der Oculus Connect 3 hat Facebook-Chef Mark Zuckerberg eine kabellose Variante des VR-Headsets in Aussicht gestellt, bei der die Recheneinheit am Hinterkopf integriert werden soll. Das Gerät würde also völlig unabhängig von einem Desktop-PC funktionieren und wäre vermutlich auch mit einem Positional Tracking ausgestattet. Die Standalone-Variante soll als Produkt zwischen Gear VR als mobiler und Oculus Rift als stationärer VR-Erfahrung positioniert werden.Allerdings handelt es sich bei dem kabellosen VR-System bisher nur um einen Prototypen in einem frühen Stadium, der auf der Connect 3 allerdings schon ausprobiert werden kann. Trotzdem gibt es bisher noch keine Angaben rund um einen Termin für die Veröffenlichtung oder Preisgestaltung. Neben der Keynote wurde das System auch von Oculus in einem kurzen Video vorgestellt:Letztes aktuelles Video: Vergleich Oculus Rift vs HTC Vive