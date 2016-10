Oculus Rift: Vorbestellungen für Bewegungs-Controller "Oculus Touch" für 199 Euro gestartet - 4Players.de

Kurz vorm Start von PlayStation VR versucht Konkurrent Facebook, Sony ein wenig den Wind aus den Segeln zu nehmen: Ab heute können die feinfühligen Bewegungs-Controller "Touch" für Oculus Rift vorbestellt werden, und zwar auf Oculus.com , bei Media Markt und Saturn. Auf einer Website können Interessenten außerdem Termine für persönliche Vorführungen in 40 Filialen der beiden Technikmärkte abmachen."Touch wird weltweit am 6. Dezember ausgeliefert und die Controller können für 199,- Euro vorbestellt werden. Zum Paket gehören neben den beiden Controllern ein zweiter Sensor sowie ein Anschluss für Rock Band VR. Zusätzlich erhalten alle Vorbesteller noch The Unspoken und VR Sports Challenge, so dass sie gleich am ersten Tag zaubern und Touchdowns erzielen können.Touch verleiht der virtuellen Präsenz Hände und ermöglicht so ein extrem intensives Erlebnis. Man kann intuitive Gesten einsetzen und sehr präzise mit digitalen Gegenständen hantieren, wodurch das VR-Erlebnis noch realer und komfortabler wird und sich das Gefühl verstärkt, wirklich mittendrin zu sein. Zum Verkaufsstart von Touch gibt es 35 speziell für VR designte Titel, und weitere unglaubliche Spiele wie Robo Recall, Arktika.1 und Lone Echo werden schon bald folgen.Hier ein kurzer Blick auf ein paar der spannenden Inhalte, die schon bald im Oculus Store erhältlich sein werden:Sofernauf Oculus.com vorbestellt und gekauft wurde, bekommt man automatisch einen der vorderen Plätze in der Warteschlange der Vorbestellungen für. Man mussdafür leidglich bis zum 27. Oktober auf Oculus.com bestellen.Für alle, die größere Räume nutzen wollen, gibt es zusätzliche-Sensoren, die ab dem 31. Oktober für 79,- Euro auf Oculus.com vorbestellt werden können und ab dem 6. Dezember ausgeliefert werden. Mit den-Sensoren werden passenden USB-Verlängerungskabel geliefert.Zusätzlich kann man auch die Oculus In-Ear-Kopfhörer als separates Zubehör auf Oculus.com vorbestellen – zum Preis von 59,- Euro. Die In-Ear-Kopfhörer werden ab dem 6. Dezember ausgeliefert. Diese neue, hochwertige In-Ohr-Audiolösung verbessert das Gefühl der Immersion durch geringe Verzerrung und eine ausgewogene Klangmischung. Auch die moderne Störgeräuschisolation trägt hierzu bei. Sie intensiviert die Verbindung zur VR, indem sie für weniger Ablenkung durch die Außenwelt sorgt."