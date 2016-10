Oculus Rift: Mehrwöchige Präsentationstour durch zehn Shoppingcenter in Deutschland - 4Players.de

DARK-THREAT schrieb am 31.10.2016 um 18:25 Uhr

Habe Oculus Rift gestern in einem Media Markt recht lang ausprobiert. War an einem sündhaft teuren PC im Audiobereich der Fernseher angeschlossen und war leider ganz alleine ohne Verkäufer. Habe es aber recht gut hinbekommen es selber ei zu richten. Aber das Homemenü ist so unübersichtlich und in der Bibliothek ist es nicht ganz ersichtlich, was nun Spiel, 3D Demo, Video, Film oder Fotos sind. Das fand ich schade.

Die Immersion, die ich erlebt habe war deutlich über dem, was ich von Smartphone-VR kannte und auch etwas besser als PSVR, was ich gestern ebenso auf hatte. Bei Demos, die mit einer enormen Höhe zu tun hatte, bekam ich eine leichte VR-Krankheit und mir ging es da kurzzeitig nicht gut. Bei anderen Filmen oder Demos kam das nicht... die Einzige Sache, was ich an OR nicht gut fand, was das deutlich sichtbare Fliegengitter. Das war vorher bei PSVR nicht so erkennbar, was wohl an dem leichtem Unschärfeeffekt dort lag, da man OR ohne Brille verwenden kann und das für sich einstellt, PSVR aber leider nicht (Brillengläser saßen auf PSVR-Linse auf).

Zudem hatte ich auch wieder das Bedürfnis meine Hände und Füße zu sehen, um mich dort zu orientieren. Das ist in VR leider ja vergönnt und man muss auf Mixed Reality warten - bzw bis das günstiger ist.

Fazit war: "Schöne neue Zukunft - schon heute" aber einfach zu teuer für diese immer nur kurze Spielerei. Ich warte da lieber noch einige Jahre. Aber schon cool.