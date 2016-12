Oculus Rift: Unternehmen wird umstrukturiert; Iribe tritt als CEO zurück; Luckeys Position noch unbekannt - 4Players.de

Wie PCGamer.com berichtet, wurde beim Hersteller des VR-Headsets Oculus Rift offenbar eine große Umstrukturierung gestartet. Facebook teilt seine Oculus-Division demnach in zwei Gruppen auf: Eine davon kümmert sich um das VR-Geschäft für den PC, die andere um den entsprechenden Mobilbereich (der bisher primär mit dem Smartphone-System Samsung Gear VR bedient wurde). Brendan Iribe tritt als CEO zurück und übernimmt die Leitung der PC-Gruppe. Im offiziellen Oculus-Blog kommentierte er den Wechsel folgendermaßen:"Da wir gewachsen sind, vermisse ich wirklich die tiefe tägliche Einbindung darin, ein brandneues Produkt zu bauen, das zur Speerspitze der technischen Entwicklung gehört. Wenn man das liebt, was man macht, liefert man die beste Arbeit ab. (...) VR hat sich von einer Science-Fiction-Vision zur aufregensten Technik entwickelt. (...) Ich könnte nicht stolzer auf das sein, was wir kreiert haben - nicht nur das Produkt, sondern auch die Kultur und das Team."Für die Leitung der Mobilsparte wurde mit dem Microsoft-Technologen Jon Thomason jemand von außerhalb des Unternehmens verpflichtet. Wer Oculus in Zukunft leiten soll, ist noch offen; Thomason und Facebook-CTO Mike Schroepfer schauten sich momentan nach geeigneten Kandidaten um, so PC Gamer.Ungewiss ist auch die Rolle des kontrovers diskutierten Co-Gründers Palmer Luckey. Ein Sprecher erklärte gegenüber Uploadvr.com : "Palmer ist nach wie vor bei Oculus und wir werden bald mehr über seine neue Rolle mitteilen". Seine Unterstützung einer Meme-Kampagne für Donald Trump und einige flapsige Statements in den sozialen Medien sorgten vor ein paar Monaten für öffentlichen Wirbel. Danach trat Luckey schließlich nicht mehr öffentlich in Erscheinung. Vermutlich will Facebook durch die Umstrukturierung auch die Abläufe innerhalb des Unternehmens professionalisieren: Die Auslieferung des Headsets lief zu Beginn schließlich ziemlich holprig ab.Letztes aktuelles Video: Oculus Touch - New Controls For New Experiences