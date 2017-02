Oculus Rift: Hunderte Demo-Stationen in Läden werden wieder abgebaut - 4Players.de

Facebook hat als Besitzer von Oculus beschlossen, zumindest in den USA mehrere hundert VR-Demo-Station in Filialen der Elektronikkette "Best Buy" wieder abbauen zu lassen. Das geht aus einer Meldung bei Business Insider hervor. Demnach sollen 200 von insgesamt 500 Anspiel-Stationen im Land verschwinden. Ein angestellter Verkäufer von Best Buy soll ausgeplaudert haben, dass es in manchen Filialen pro Woche keine einzige Rift-Präsentation gegeben und man selbst in der lukrativen Weihnachtszeit lediglich wenige der VR-Headsets verkauft habe.Im November hatte Best Buy noch verkündet, bereits 300.000 Demos rund um VR gegeben zu haben - also vor der Shopping-Hochphase. Nach Weihnachten seien Besucherzahlen und Interesse an Vorführungen allerdings deutlich eingebrochen. Doch auch mit dem Wegfall der besagten Anspielstationen soll es noch genügend Möglichkeiten geben, Oculus Rift auszuprobieren - unter anderem in Microsoft Stores und anderen Läden in den USA, Kanada, Großbritannien und Deutschland (z.B. Media Markt).Letztes aktuelles Video: Oculus Touch - New Controls For New Experiences