Oculus Rift: ZeniMax will den Verkauf von Oculus-Software mit Hilfe einer einstweiligen Verfügung stoppen - 4Players.de

Im Verfahren gegen Oculus verurteilte das Gericht den VR-Macher zu Zahlungen in Höhe von 500 Millionen Dollar an ZeniMax . Jetzt versucht John Carmacks ehemaliger Arbeitgeber, zusätzlich eine einstweilige Verfügung gegen Oculus zu erwirken. Zweck ist laut Gamesbusiness.de ein angestrebter Verkaufsstopp von bestimmten Spielen für Oculus Rift und Gear VR. ZeniMax argumentiere, dass einige Spiele urheberrechtlich geschützten Code von ZeniMax nutzten:"Der Antrag wurde vor dem gleichen Gericht eingereicht, welches noch kürzlich zu Gunsten von ZeniMax entschieden hatte. Oculus VR stempelte die Anstrengungen von ZeniMax in einer ersten Stellungnahme als 'rechtlich fehlerhaft und faktisch ungerechtfertigt' ab. Oculus CTO John Carmack fragte vor diesem Hintergrund, ob Harry Potter nicht auch von Joseph Campbells Drama-Theorie der Heldenreise abgekupfert habe. Auch Star Wars weise verdächtige Parallelen auf. Die Kläger sehen das naturgemäß anders und verwiesen nochmals auf den bereits gewonnenen Copyright-Prozess, bei dem 'Das Gericht wenig überraschend zu dem Schluss kam, dass die Urheberrechte von ZeniMax verletzt wurden.'"Laut Polygon.com handelt es sich bei den betroffenen Programmen auch um die Systemsoftware von Oculus-Produkten für PC und Android (also Rift und Samsung Gear VR ). Ein Urteil gegen Oculus könnte sich also auch auf den Verkauf der Headsets auswirken. Zudem wolle man auch den Verkauf von Titeln stoppen, bei denen die Oculus-Einbindung mit Hilfe der Unreal-Engine abläuft. Falls das Gericht keine einstweilige Verfügung verhängt, strebe man die Zahlung "laufender Lizenzgebühren von 20% für mindestens zehn Jahre" an. Das beträfe alle Einnahmen von Produkten, die sich ZeniMax' geistiges Eigentum zu Nutze machten.Letztes aktuelles Video: Oculus Touch - New Controls For New Experiences