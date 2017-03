Oculus Rift: Gericht weist Klage gegen Palmer Luckey ab - 4Players.de

Ein kalifornisches Gericht hat laut Develop eine Klage von Total Recall Technologies (TRT) abgeweisen, derzufolge Oculus-VR-Gründer Palmer Luckey eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit dem Unternehmen gebrochen hatte. TRT hatte argumentiert, Luckey hätte Informationen, die er von TRT für den Bau eines VR-Headsets erhalten habe, für die Herstellung des Oculus Rift verwendet (wir berichteten ). Der Oculus-Gründer habe 2011 ein VR-Headset für Total Recall entwickeln sollen und bis 2012 Feedback zur Verbesserung des Displays erhalten, so die jetzt zurückgewiesene Anklage.Oculus kommt damit zumindest in einem Punkt zur Ruhe, nachdem der Rift-Hersteller im vergangenen Monat zu einer Zahlung von 500 Mio. Dollar an ZeniMax Media verurteilt wurde, das inzwischen auch einen Verkaufsstopp bestimmter Spiele für Oculus Rift und Gear VR anstrebt (wir berichteten ).John Carmack hat außerdem gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber geklagt , weil dieser ihm 22.5 Mio. Dollar schulde, die Carmack nach dem Verkauf seines ehemaligen Studios id Software an ZeniMax zustünden.Letztes aktuelles Video: Oculus Touch - New Controls For New Experiences