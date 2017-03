Oculus Rift: Über 30 Spiele werden zum einjährigen Jubiläum mit Rabatt angeboten - 4Players.de

Passend zum ersten Jubiläum von Oculus Rift werden im Oculus Store über 30 Titel mit Rabatt (von bis zu 80 Prozent) angeboten. Die Aktion gilt bis zum 4. April 2017. Abgesehen von reduzierten Einzeltiteln ist das " Rift Anniversary Bundle " mit elf Spielen für 89,99 Euro erhältlich. Folgende Titel sind enthalten: AirMech: Command, Chronos, Darknet, Dead Secret, EVE: Gunjack, EVE: Valkyrie, Fly to KUMA, Keep Talking and Nobody Explodes, Project CARS: Game of the Year Edition, Radial-G : Racing Revolved und Windlands.Letztes aktuelles Video: Oculus Touch - New Controls For New Experiences