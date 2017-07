Oculus Rift: Temporäre Preissenkung: Rift und Touch für 449 Euro - 4Players.de

Oculus hat im Rahmen des "Summer of Rift" eine temporäre Preissenkung für Oculus Rift und Oculus Touch bekanntgegeben. Das Paket, bestehend aus dem VR-Headset und den Controllern, ist für "begrenzte Zeit" bei Media Markt, Saturn, Amazon und Caseking für 449 Euro (vorher 708 Euro) erhältlich. "Neben der Preissenkung bietet der Summer of Rift bis Ende August Ankündigungen, Veröffentlichungen und Gratis-Multiplayer-Wochenenden sowie zahlreiche Rabatte im Oculus Store", heißt es in der Pressemitteilung. Oculus hebt in dem Zusammenhang den exklusiven VR-Titel Lone Echo (20. Juli) als Gewinner des E3-Awards für "das beste VR-Game" hervor.In den USA wird das Rift-und-Touch-Paket ebenfalls mit Rabatt angeboten . Dort werden 399 Dollar fällig.