Oculus Rift: Anmeldung zur VR Challenger League und Facebook Spaces Beta gestartet - 4Players.de

Nach der Ankündigung des bislang größten VR-eSports-Events im vergangenen Monat, ist nun die Anmeldung in den Qualifikationsligen der von Intel und ESL gesponserten VR Challenger League möglich, wie Oculus mitteilt . Zur Auswahl stehen die beiden Oculus-Rift-Titel The Unspoken und Echo Arena . Ende August sollen dann die besten deutschen Spieler im Rahmen der ESL One in Hamburg ermittelt werden, bevor diese schließlich in den Finalspielen bei den Intel Extreme Masters im polnischen Kattowitz für ingesamt 200.000 US-Dollar Preisgeld gegen die Top-eSportler aus den USA und Schweden antreten.Zudem hat Oculus die Beta zu Facebook Spaces gestartet, das die bekannte Live-Stream-Funktion von Facebook in die Social-VR-App implementieren soll. Damit können Nutzer eine virtuelle Kamera an einem beliebigen Punkt im Raum aufstellen und ihre Erlebnisse live an ihre Freunde übertragen. Die Betafassung der App kann im Oculus Store heruntergeladen werden. Weitere Details gibt es im offiziellen Blog sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Facebook Spaces Vorstellung