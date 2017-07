Oculus Rift: Kabelloses Headset für 200 Dollar im nächsten Jahr? - 4Players.de

Facebook plant, im nächsten Jahr ein neues Oculus Rift zu veröffentlichen, das kabellos sowie unabhängig vom PC funktionieren und lediglich 200 Dollar kosten soll. Das will Bloomberg aus mehreren Quellen erfahren haben. Dabei erhoffen sich die Mannen um Mark Zuckerberg offenbar, dass das Gerät einen ähnlichen Hype rund um VR im Massenmarkt auslösen wird, wie es Apple mit dem iPhone hinsichtlich des Smartphones gelungen ist.Derzeit wird es unter dem Codenamen "Pacific" entwickelt und soll äußerlich an eine kompaktere Version der aktuellen Brille erinnern und leichter sein als die Handy-Variante Samsung Gear VR, die ebenfalls Technologie von Oculus nutzt. Planungen zum Design seien allerdings noch nicht final. Die Benutzeroberfläche soll an das mobile Headset angelehnt sein, sich aber mit einer kabellosen Fernbedienung navigieren lassen. Die Leistung wird nach aktuellen Informationen zwischen Gear VR und Oculus Rift angesiedelt sein - als Prozessor kommt laut Insidern angeblich ein Snapdragon Mobil-Chip von Qualcomm in Frage. Eine Positionserkennung im Raum soll nicht geboten werden. Erst in zukünftigen Modellen könnte diese Funktion nach Angaben von anonymen Informanten integriert werden. Eine offizielle Enthüllung der Hardware könnte auf der Veranstaltung Oculus Connect erfolgen, die im Oktober stattfindet.Letztes aktuelles Video: Facebook Spaces Vorstellung