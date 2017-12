Oculus Rift: Update mit verbesserten Menüs im Headset-Betrieb startet in die Beta

Screenshot - Oculus Rift (OculusRift) Screenshot - Oculus Rift (OculusRift) Screenshot - Oculus Rift (OculusRift) Screenshot - Oculus Rift (OculusRift) Screenshot - Oculus Rift (OculusRift) Screenshot - Oculus Rift (OculusRift) Screenshot - Oculus Rift (OculusRift) Screenshot - Oculus Rift (OculusRift) Screenshot - Oculus Rift (OculusRift) Screenshot - Oculus Rift (OculusRift) Screenshot - Oculus Rift (OculusRift) Screenshot - Oculus Rift (OculusRift)

Oculus hat sein Headset Rift in den Menüs mit neuen Funktionalitäten ausgestattet: Wer an der bereits gestarteten "Rift Core 2.0-Beta" teilnimmt, kann Desktop-Applikationen direkt unterm Headset bedienen - also vermutlich ähnlich wie bei HTC Vive und ohne spezielle Apps von anderen Entwicklern.Auch die Einrichtung der virtuellen Räume soll jetzt neue Möglichkeiten und Gegenstände bieten, nähere Infos zur Beta-Registrierung und den Neuerungen gibt es hier und hier . Die Pressemitteilung erläutert:"Pünktlich zum ersten Jahrestag der Veröffentlichung von Touch freut sich Oculus, den Start der Rift Core 2.0-Beta anzukündigen. Dabei handelt es sich um das erste große Software-Update, das in drei Bereiche untergliedert ist.



- Dash: Ein neues Nutzerinterface, das die Nutzung von Desktop-Applikationen in VR ohne zusätzliche Apps möglich und Virtual-Desktop-Anwendungen überflüssig macht.

- Neu gestaltetes Oculus Home: Nutzer können ihr virtuelles Wohnzimmer mit einer großen Anzahl an Einrichtungsgegenständen und interaktiven Gegenständen personalisieren.

- Neue Oculus-Desktop-App: Zahlreiche Änderungen ermöglichen es Nutzern, einfacher Spiele zu finden, sich mit Freunden zu vernetzen und neue Erlebnisse zu entdecken.



Die Beta von Rift Core 2.0 ist ab jetzt verfügbar."

Letztes aktuelles Video: Dash neue Benutzeroberflaeche