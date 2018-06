Oculus Rift: Minimale und empfohlene Systemvoraussetzungen aktualisiert - 4Players.de

Empfohlene Systemkonfiguration:

Minimale Systemvoraussetzungen:

Oculus VR und Facebook haben die minimalen Systemvoraussetzungen für die Nutzung von Oculus Rift mit Windows 10 aktualisiert und geben zudem neue Empfehlungen, welche Hardware idealerweise im PC-Gehäuse steckt, um ein optimales VR-Erlebnis zu bekommen. Ab sofort will man sich außerdem nur noch Nutzer des aktuellen Betriebssystems von Microsoft mit Updates versorgen. Trotzdem soll das VR-Headset vorerst auch unter Windows 7 und Windows 8.1 weiter funktionieren, doch könnten schon zukünftige Features nicht zur Verfügung stehen oder neue Anwendungen den Dienst verweigern. Laut Oculus VR nutzen aber bereits ohnehin 95 Prozent der Rift-Besitzer Windows 10 als Betriebssystem.Graphics Card: NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 or greaterAlternative Graphics Card: NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290 or greaterCPU: Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X or greaterMemory: 8GB+ RAMVideo Output: Compatible HDMI 1.3 video outputUSB Ports: 3x USB 3.0 ports plus 1x USB 2.0 portOS: Windows 10 operating systemGraphics Card: NVIDIA GTX 1050Ti / AMD Radeon RX 470 or greaterAlternative Graphics Card: NVIDIA GTX 960 / AMD Radeon R9 290 or greaterCPU: Intel i3-6100 / AMD Ryzen 3 1200, FX4350 or greaterMemory: 8GB+ RAMVideo Output: Compatible HDMI 1.3 video outputUSB Ports: 1x USB 3.0 port, plus 2x USB 2.0 portsOS: Windows 10 operating systemAllerdings merkt Oculus VR bereits an, dass manche Entwickler für ihre VR-Erlebnisse ans Limit gehen und noch stärkere Hardware als die empfohlene Systemleistung voraussetzen könnten.Letztes aktuelles Video: Dash neue Benutzeroberflaeche