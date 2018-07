Oculus Rift: Muss statt 500 Mio. nur 250 Mio. Dollar Schadensersatz an ZeniMax zahlen - 4Players.de

Im Februar 2017 wurde Facebook-Tochter Oculus vom zuständigen Gericht in Dallas zu einer Schadensersatzzahlung von insgesamt 500 Millionen Dollar an Bethesdas Mutterkonzern ZeniMax Media verurteilt (wir berichteten ). Der Vorwurf, im Zuge von John Carmacks Wechsel von id Software zum Oculus-Rift-Hersteller Handelsgeheimnisse gestohlen zu haben, sei zwar abgewiesen worden. Dafür wurde Oculus VR jedoch wegen Urheberrechtsverletzungen und anderer Verstöße von der Jury für schuldig befunden.

Oculus ging daraufhin in Berufung und wurde in zweiter Instanz nurmehr zu einer Schadensersatzzahlung in Höhe von 250 Millionen Dollar verurteilt, wie die Kollegen von PCGamesN berichten . Als Grund wurden mangelnde Beweise für eine Haftung der beiden Oculus-Günder Palmer Luckey und Brendan Iribe aufgeführt, die im ersten Prozess noch zu persönlichen Strafzahlungen verurteilt worden waren.