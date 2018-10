Oculus Rift: Statement zur vermeintlichen Streichung von Oculus Rift 2; PC VR ist "ein Teil unserer Strategie" - 4Players.de

Facebook hat eine offizielle Stellungnahme zu den Berichten über die vermeintliche Einstellung der Entwicklung von Oculus Rift 2.0 herausgegeben, die im Zuge des Abgangs von Oculus-Mitbegründer Brendan Iribe laut wurden ( wir berichteten ). Das Unternehmen stellte klar, dass sie weiterhin in Virtual Reality auf den PC investieren werden. Für 2019 werden "Ankündigungen" versprochen.Das Statement lautet: "Wir planen eine weitere Version von Rift in der Zukunft. Sie werden sich vielleicht daran erinnern, dass Mark [Zuckerberg] bei der OC5 gesagt hatte: ' ... wenn wir die nächste Version von Rift veröffentlichen - was nicht dieses Jahr sein wird - werden alle Inhalte, die für Rift funktionieren, auch bei der nächsten Version funktionieren'. Während wir also noch nicht ganz bereit sind, über die nächste Version von Rift zu sprechen, ist PC VR immer noch eine Sparte, in die wir investieren. Es ist immer noch ein Teil unserer Strategie - wir arbeiten weiter an Produkten und Inhalten, und das werden sie im nächsten Jahr sehen. Außerdem leitet Nate [Mitchell; Head of Rift bei Oculus] weiterhin das Rift/PC-Team und es gibt dort keine Änderungen."Letztes aktuelles Video: Dash neue Benutzeroberflaeche