Oculus Rift: Preissenkung auf 349 Dollar angekündigt - 4Players.de

VR-Interessierte könnten schon bald deutlich günstiegr an eine Oculus Rift gelangen: Wie Roadtovr.com berichtet, hat Hersteller Facebook auf der Technik-Messe CES in Las Vegas gestern eine Preissenkung auf 350 Dollar (inklusive Touch-Controllern) verkündet.

Ein Sprecher habe bestätigt, dass sich der neue Preis des Virtual-Reality-Headsets in "allen Ländern, in denen wir es momentan anbieten" gelte. Das Update zum entsprechenden Preis soll in etwa in der kommenden Woche folgen. Momentan wird das Gerät im offiziellen deutschen Online-Store noch für 449 Euro angeboten (inlusive den Spielen Lucky's Tale, Medium, Toybox, Quill, Dead and Buried, Dragon Front und Robo Recall).