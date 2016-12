Shenmue 3: Vorbestellung der PC-Version ab morgen möglich; Entwicklung bereits auf der Zielgerade? - 4Players.de

Ab morgen soll es möglich sein, Shenmue 3 für den PC vorzubestellen. Das gab Shenmue-Schöpfer Yu Suzuki nach Angaben von Gematsu im Gespräch mit der Famitsu bekannt. Dort merkte er außerdem an, dass man sich bereits auf der letzten Etappe der Entwicklungsarbeiten befinde und schon bald zur vollen Produktion übergehen könne."Die Entwicklung tritt in die finale Phase ein und bewegt sich jetzt auf die volle Produktion zu", so Suzuki. "Ich glaube, wir werden am Anfang des neuen Jahres in der Lage sein, euch Dinge wie neue Videos zu zeigen."Ursprünglich war Shenmue als großes Epos für Segas Dreamcast konzipiert, das zahlreiche Teile umfassen sollte. Nach der Premiere erschien allerdings nur noch eine Fortsetzung, die auch für die erste Xbox umgesetzt wurde. Aufgrund des offenen Endes hoffen viele Fans seit Jahren, dass die Geschichte um Ryu Hazuki zu einem würdigen Abschluss gebracht wird. Im nächsten Jahr werden wir es wissen, wenn Shenmue 3 für PlayStation 4 und den PC erscheint.Letztes aktuelles Video: Einblicke in die Produktion