Shenmue 3: Weltweites Publishing-Abkommen mit Deep Silver - 4Players.de

Ys Net und Deep Silver (Koch Media) haben eine weltweite Partnerschaft für Shenmue 3 vereinbart. Das weltweite Publishing-Abkommen beider Unternehmen umfasst die digitale und physische Veröffentlichung des Titels auf PlayStation 4 und PC. Shenmue 3 soll 2018 erscheinen."Shenmue ist eine der wenigen Marken, die nicht nur Videospielgeschichte geschrieben haben, sondern auch eine bis heute nicht abreißende Leidenschaft innerhalb der Gaming-Community hervorrufen. Wir freuen uns darauf, unser globales Publishing-Netzwerk zu nutzen, um diesen mit Spannung erwarteten AAA Titel bestmöglich zu unterstützen", sagt Dr. Klemens Kundratitz, CEO bei Koch Media / Deep Silver.Yu Suzuki, Director für Shenmue 3 und CEO bei Ys Net fügt hinzu: "Ich bin sehr zufrieden, dass es uns gelungen ist, diese globale Partnerschaft mit Deep Silver zu schließen. Einem Unternehmen, dessen Mitarbeiter mit unglaublicher Leidenschaft japanischen Titeln auf dem weltweiten Markt zu Erfolg verhelfen. Während der gemeinsamen Gespräche wurde diese Passion für Spiele aus Japan, das Shenmue-Franchise und seiner Fans für uns überaus deutlich. Das bestärkt mich in meinem Vertrauen, dass wir für Shenmue 3 den perfekten Partner gefunden haben.""Wir freuen uns sehr, dass Ryo Hazuki's Reise in Shenmue 3 eine Fortsetzung findet und sind uns sicher, dass der Titel die Erwartungen der PlayStation Fans an die Geschichte und das Gameplay vollsten erfüllen wird", sagt Florian Hunziker, Vice President of PlayStation's Third Party Relations & Developer Technology Group. "Die weltweite Partnerschaft zwischen Ys Net und Deep Silver wird dabei helfen, die Vision Yu Suzuki's für Shenmue 3 zu verwirklichen - wir können es kaum erwarten, den innovativen Geist der in Shenmue 3 steckt auf der PS4 zu erleben."Yu Suzuki wird während der gamescom 2017 für zwei "Meet & Greet" Termine am Stand von Deep Silver in Halle 9.1 B011/C010 anzutreffen sein - am Mittwochabend zwischen 18:30 und 19:00 Uhr sowie am Donnerstag zwischen 12:30 und 13:30 Uhr.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Update Termin-Verschiebung