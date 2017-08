Shenmue 3: Erster Teaser-Trailer zeigt Figuren und Schauplätze - 4Players.de

yopparai schrieb am 22.08.2017 um 13:02 Uhr

- Umgebung detaillierter als erwartet

- Charaktermodelle etwa genau wie erwartet

- Gesichtsanimationen... ähm, nun ja, wie formulier ich das diplomatisch? ...

Jedenfalls weiß ich jetzt was der Gesichtsanimateur von Mass Effect Andromeda jetzt so treibt.

Na mal sehen was sich noch tut, aber in dem Punkt haben sie Nachholbedarf. Das muss auch bei wenig Budget besser hinzubekommen sein.