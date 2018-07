Shenmue 3: Zusatzziel (7 Mio. Dollar) bringt computergesteuerte Kampfunterstützung - 4Players.de

Betriebssystem: Windows 7, Windows 8 und Windows 10 jeweils 64-Bit

Prozessor: Intel Core i5-4460 (3,40 GHz) oder besser; Quad-core oder besser

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti oder besser (DirectX 11 und 2 GB Video-RAM sind erforderlich)

Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 100 GB

DirectX 9.0c kompatible Soundkarte

Zusatzinfo: Steam ist erforderlich, um das Spiel zu aktivieren

Das Crowdfunding-Zusatzziel bei sieben Millionen Dollar von Shenmue 3 ist erreicht worden, wenn das Geld aus der Kickstarter- und der Slacker-Backer-Kampagne zusammengezählt wird. Das besagte Stretch Goal "Battle System Expanded: AI Battling" erweitert das Kampfsystem mit computergesteuerter Kampfunterstützung . Mit diesem (optionalen) Kontrollsystem können die Spieler automatisch die perfekte Kampftechnik in Abhängigkeit von der Position und der Entfernung des Gegners entfesseln. Generell sollen sowohl Spieler, die es nicht gewöhnt sind, "Kampfspiele" zu spielen, als auch Spieler, die eine vollständige "Kampfimmersion" wollen, mit dem Kampfsystem in Shenmue 3 (laut Yu Suzuki) auf ihre Kosten kommen.Die "Slacker Backer Kampagne" (Crowdfunding auf der eigenen Webseite ) soll am 13. August 2018 beendet werden. Bis zum 30. September haben sämtliche Unterstützer noch Zeit, ihre "Backer-Surveys" zu auszufüllen. Das fertige Spiel soll 2019 erscheinen.Minimale Systemanforderungen (können sich noch verändern):Letztes aktuelles Video: Development Report Vol 4 Gesichtsanimationen