Shenmue 3: Crowdfunding-Kampagne erfolgreich abgeschlossen - 4Players.de

Ys Net hat seine Crowdfunding-Kampagne für das Action-Adventure Shenmue 3 erfolgreich abgeschlossen. Wie man auf der offiziellen Webseite mitteilt, kamen von 81.081 Unterstützern am Ende satte 7,1 Millionen Dollar zusammen. Zwar konnten nicht alle Zusatzziele erreicht werden, für die man Beträge für bis zu elf Millionen Dollar angesetzt hatte. Doch auch so kann sich Sega-Veteran Yu Suzuki mit seinem Team auf ein ordentliches Zusatz-Budget freuen.Shenmue 3 soll am 27. August 2019 in Europa erscheinen. Der letzte Teil liegt bereits mehr als 15 Jahre zurück und erschien noch für Segas letzte Konsole Dreamcast sowie in einer später nachgereichten Umsetzung auch für die erste Xbox.Letztes aktuelles Video: The Prophecy Trailer