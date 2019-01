Shenmue 3: Bessere Kämpfe, längere Spielzeit, Hardcore-Ambitionen und stärker verzahnte Nebenquests/Minispiele - 4Players.de

Betriebssystem: Windows 7x64, Windows 8x64, Windows 10x64

Prozessor: Intel Core i5-4460 (3,40 GHz) oder besser; Quad-Core oder besser

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Grafik: nVidia GeForce GTX 650 Ti oder besser (DirectX 11 und 2 GB VRAM sind erforderlich)

Netzwerk: Breitband Internetverbindung

Festplatte: 100 GB Festplattenspeicher

Soundkarte: DirectX 9.0c kompatible Soundkarte

Zusätzlich: Steam zur Aktivierung

Shenmue 3 soll länger als die Vorgänger sein, in jeder Hinsicht "bessere Kämpfe" bieten und über sinnvoller integrierte Nebenquests verfügen, sagten Yu Suzuki und Hiroaki Takeuchi (Animation Producer) in einem chinesischen Interview via Shenmue Dojo . Aufgrund der gebotenen Vielfalt und Freiheit sei es zudem ein "Hardcore Game".Yu Suzuki beschrieb die Kämpfe in Shenmue 3 als "vielfältiger, reichhaltiger und besser spielbar". Takeuchi (Animation Producer) erklärte, dass es das Ziel war, ein Kampfsystem zu schaffen, das Spieler mit unterschiedlichen Fähigkeiten willkommen heißt und viel Wert auf Design sowie Balance gelegt wurde, um für ein Kampfgeschehen zu sorgen, das allen Spielern "Spaß macht". Laut Yu Suzuki soll es um eine "lebensechte Darstellung der chinesischen Kampfkünste" gehen. Die Kampfkunst "Xing Yi Quan" wird im Spiel enthalten sein, aber nicht zum Fähigkeiten-Repertoire von Ryo gehören.Einige Minispiele aus den ersten beiden Teilen werden nicht zurückkehren, es wird aber neue Spielchen geben, welche die Entwickler für interessanter halten. Alte Minispiele, deren Rückkehr bestätigt wurde, sind Lucky Hit, Excite QTE, Capsule Toys und Gabelstapler. Minispiele sollen besser in den Spielablauf integriert werden und einen größeren Einfluss auf das Spiel haben.Yu Suzuki ist der Ansicht, dass Shenmue 3 aufgrund der "Spielbarkeit" und des hohen Freiheitsgrades eher ein "Hardcore Game" sei. Die Spielzeit soll länger als bei den beiden Vorgängern sein. Darüber hinaus sollen die Nebengeschichten besser mit der Hauptgeschichte verzahnt werden und dadurch ein homogeneres Bild abgeben. Nach dem Abschluss der Hauptgeschichte wird es weitere Handlungsstränge und neue Spielsysteme geben, heißt es.Im Jahr 2017 sah es noch so aus, als würde das Spiel zu 70 Prozent auf Elemente/Ideen aus Shenmue I & II basieren und 30 Prozent neue Elemente/Ideen bieten. Mittlerweile meint Yu Suzuki, dass der Anteil neuer Elemente gestiegen sei und bei knapp 50 Prozent liegen würde.Bei Kickstarter wurden außerdem die minimalen Systemanforderungen (PC-Version) genannt.Letztes aktuelles Video: The Prophecy Trailer