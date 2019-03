Shenmue 3: Neuer Trailer und Details zu Nicht-Spieler-Charakteren und (optionalen) automatischen Kämpfen - 4Players.de

Bei der "Monaco Anime Game International Conference" (kurz Magic Monaco) verriet Yu Suzuki einige Neuigkeiten via Resetera über Shenmue 3 und präsentierte ein neues Video. Der Trailer (siehe unten) zeigt zunächst hauptsächlich Interaktionen zwischen den Charakteren und am Ende kurze Kampfszenen aus einer nicht-finalen Version des Spiels.Yu Suzuki erklärte, dass die Anzahl der einzigartigen Nicht-Spieler-Charaktere deutlich erweitert wurde. In der finalen Version wird es, einschließlich des Startgebiets Bailu, über 500 Nicht-Spieler-Charaktere geben; anfänglich plante man nur 50 Nicht-Spieler-Charaktere für den zweiten Hauptbereich des Spiels (Chobu). Neben dem Minispiel Holzhacken wird man auch Angeln können. Man wird Angelruten und Köder kaufen und an Angelwettbewerben teilnehmen können.Für Spieler, die wenig Erfahrung mit Kampf- oder Prügelspielen haben, wird es den AT-Modus (automatischer Kampf) geben, in dem man Kombinationen aus fünf Moves zusammenstellen und aneinanderreihen kann, die dann mit einem Knopfdruck ausgelöst werden. Fortgeschrittene Spieler können in den MT-Modus (manueller Kampf) wechseln und haben die volle Kontrolle über die Attacken. Die Kampfpositionen der Gegner geben einen Hinweis darauf, welche Art von Kampfkunst sie verwenden. Ryo braucht ein fundiertes Repertoire an Moves, um einen Kampf gegen exotischere Kampfkünstler gewinnen zu können.Letztes aktuelles Video: Ryo Master Trailer Magic 2019