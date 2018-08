DayZ: Als Game Preview auf Xbox One veröffentlicht; fertiges Spiel in einigen Monaten auf allen Plattformen - 4Players.de

Mit DayZ ist der Vater aller modernen Survival-Spiele jetzt auch auf Xbox One erhältlich. Das hat Entwickler Bohemia Interactive bekannt gemacht. Genau wie die Steam-Version befindet sich der Titel dabei noch in Entwicklung und wurde somit als Game Preview veröffentlicht, der Xbox-One-Variante von Early Access. Wer DayZ auf der Microsoft-Konsole spielen will, benötigt ein Xbox-Live-Gold-Abonnement.Seit fünf Jahren befindet sich die Standalone-Version von DayZ bereits in Entwicklung, Ende 2018 soll das Spiel auf PC schließlich fertiggestellt werden. Konsolenspieler müssen sich etwas länger gedulden: Bohemia plant die Veröffentlichung des fertigen Survival-Abenteuers für das erste Quartal des kommenden Jahres. Es soll dann nicht nur auf Xbox One, sondern auch für PlayStation 4 erscheinen.