DayZ: Beta und Version 1.0 sollen noch in diesem Jahr auf PC erscheinen - 4Players.de

Die Entwickler von DayZ halten weiter an ihrem Plan fest. Demnach soll das Survival-Abenteuer noch in diesem Jahr in die Betaphase übergehen. Im Anschluss an die Betaphase soll Version 1.0 erscheinen - ebenfalls noch in diesem Jahr. Allerdings werden nicht alle Features in diesem Jahr fertig werden.Definitiv geplant sind Basisbau (präzise Platzierung von Objekten, Elektrizität, Zugangssystem), eine neue Implementierung der Fahrzeuge (bessere Steuerung, Physik, Netzwerk-Synchronisation), Modding-Support und weitere Charakter-Features (z. B. Bärte wachsen, Visualisierung von Blutungsqullen, Treffer-Reaktionen).Das Klettern über Objekte sowie das Werfen von Gegenständen (inkl. Granaten), Helikopter, Bögen, Ragdoll-Effekte, Fischfallen und diverse Waffen werden erst nach Version 1.0 folgen. Eine Übersicht über die geplanten und verschobenen Features findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Xbox-One-Trailer