DayZ: Xbox Game Preview wird Ende März beendet; Cinematic-Trailer zeigt die Survival-Sandbox - 4Players.de

Zum Abschluss der jüngsten Episode von Inside Xbox ist der Erscheinungstermin von DayZ auf Xbox One bekannt gegeben worden. Version 1.0 des Survival-Sandkastens wird am 27. März 2019 das Xbox-Game-Preview-Programm hinter sich lassen. Das Spiel ist seit Ende August 2018 als Game Preview verfügbar (Preis: 39,99 Euro). Microsoft : "DayZ, das unglaublich erfolgreiche Online-Sandbox-Spiel, das ein neues Genre auf dem PC ins Leben gerufen hat, bringt das authentische Hardcore-Survival-Erlebnis auf die Xbox. Bis zu 60 Spieler pro Server werden Teil einer völlig ungeskripteten, organischen Spielerfahrung mit nur einem Ziel: so lange wie möglich in einem riesigen, erbarmungslosen Ödland zu überleben. Die Angst vor dem Unbekannten, anhaltende Freundschaften und herzzerreißender Verrat - das ist DayZ, das ist deine Geschichte. DayZ ist ein Multiplayer-Onlinespiel und benötigt ein Xbox Live-Abo."Letztes aktuelles Video: Every Day is a New Story Cinematic Trailer