Planetary Annihilation: Update: Neue Server-Technologie und KI-Verbesserungen - 4Players.de

Für Planetary Annihilation bzw. Planetary Annihilation: Titans ist das Update auf Version 112589 veröffentlicht worden. Die offiziellen Server laufen nun mit einer neuen Server-Version mit Multi-Threading, was zu einer besseren Performance führen soll, besonders bei Multi-Planet-Systemen. Der neue Server ist zunächst optional verfügbar. Trotzdem empfehlen die Entwickler, den modernen Client auszuprobieren, auch wenn man nur Einzelspieler-Partien auf einem lokalen Server oder LAN-Partien ausprobieren möchte. Ansonsten ist der Ranked-Map-Pool um vier Community-Karten erweitert worden. Weitere Verbesserungen betreffen die Ranglisten, die Stabilität, die Computerintelligenz im Einzelspieler-Modus und die Möglichkeit zur Auswahl des Commanders für KI-Spieler. Das Change-Log findet ihr hier Seit August 2018 wird die Weiterentwicklung von Planetary Annihilation von Planetary Annihilation Inc. übernommen . Das neue Team besteht aus vielen ursprünglichen Entwicklern und langjährigen Community-Mitarbeitern. Sie wollen Planetary Annihilation in das "bestmögliche" Spiel verwandeln und zugleich neue Technologien (seit 2012) implementieren. Im Laufe des Jahres soll die alte UberNet-Infrastruktur durch moderne Server (PAnet) ersetzt werden. Alle älteren Windows-Server sollen durch schnellere Linux-Server ausgetauscht werden.Letztes aktuelles Video: Das Video-Fazit