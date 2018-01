Screenshot - The Raven: Vermächtnis eines Meisterdiebs (PC) Screenshot - The Raven: Vermächtnis eines Meisterdiebs (PC) Screenshot - The Raven: Vermächtnis eines Meisterdiebs (PC) Screenshot - The Raven: Vermächtnis eines Meisterdiebs (PC) Screenshot - The Raven: Vermächtnis eines Meisterdiebs (PC)

The Raven: Legacy of a Master Thief wird von KING Art Games und THQ Nordic als Remaster für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Versprochen werden komplett überarbeitete Animationen, Beleuchtung und Haargrafiken in Full-HD-Auflösung. The Raven Remastered soll am 13. März 2018 erscheinen."London im Jahre 1964. Ein uralter Rubin wird aus dem Britischen Museum gestohlen. Am Ort des Verbrechens wird eine Rabenfeder gefunden. Versucht jemand, dem Raben nachzueifern, dem legendären Meisterdieb, der vor Jahren verschwand? Constable Anton Jakob Zellner findet sich inmitten eines Mordfalls wieder, den er so bisher nur aus seinen Kriminalromanen kannte. Nichts ist, wie es scheint. Jeder hat etwas zu verbergen. Und der Rabe ist immer einen Schritt voraus."The Raven erschien 2013 in drei Episoden (Das Auge der Sphinx; Wiege der Täuschung; Mörder und Raben) für PC. PS3 und Xbox 360 wurden 2014 versorgt.Grafik-Vergleich: The Raven RemasteredGrafik-Vergleich: The Raven OriginalLetztes aktuelles Video: Remastered - Trailer