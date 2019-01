The Raven: Remaster des Whodunit-Adventures für Switch erhältlich - 4Players.de

Ein klassischer Krimi von KING Art, dem Studio hinter der Book of Unwritten Tales-Reihe

Eine aufregende Kriminalgeschichte, erlebt durch die Augen verschiedener Charaktere

Klassische Mordfalltatorte - von einem Zug in den Schweizer Alpen über ein majestätisches Kreuzfahrtschiff bis zum Museum in Kairo

Komplette deutsche Sprachausgabe, mit bekannten Sprechern und schrulligen Charakteren

Komplett überarbeitete Animationen, Beleuchtung und Haargrafiken in Full HD"

Der Remaster von The Raven: Vermächtnis eines Meisterdiebs ist nun auch auf Switch veröffentlicht worden. Das klassische Whodunit-Adventure ist ab sofort im Nintendo eShop und im Einzelhandel für 29,99 Euro erhältlich. Der Remaster bietet komplett überarbeitete Animationen sowie Lichteffekte in Full-HD-Auflösung im Vergleich zur ursprünglichen PC-Version aus dem Jahr 2013. Der Remaster erschien bereits im März 2018 für PC/Mac, PS4 und Xbox One.THQ Nordic: "London im Jahre 1964. Ein uralter Rubin wird aus dem Britischen Museum gestohlen. Am Ort des Verbrechens wird eine Rabenfeder gefunden. Versucht jemand, dem Raben nachzueifern, dem legendären Meisterdieb, der vor Jahren verschwand? Constable Anton Jakob Zellner findet sich inmitten eines Mordfalls wieder, den er so bisher nur aus seinen Kriminalromanen kannte. Nichts ist, wie es scheint. Jeder hat etwas zu verbergen. Und der Rabe ist immer einen Schritt voraus.The Raven: Vermächtnis eines Meisterdiebs wurde in drei Episoden im Jahr 2013 für PC veröffentlicht. 2014 darauf erschien das Adventure auf PlayStation 3 und Xbox 360. Damals krankte die unterhaltsame und wendungsreiche Krimi-Geschichte hauptsächlich an technischen Macken (Bugs, Grafik-Schwächen). "Wer über technische Probleme und die nicht sonderlich anspruchsvollen Rätsel hinwegsehen kann, bekommt aber einen clever erzähltes Kriminal-Adventure. Bei der Gratwanderung zwischen Krimi und Komödie trifft das Spiel genau den richtigen Ton", schreib Jan in seinem Test Letztes aktuelles Video: Switch Gameplay Trailer