Nintendo: Switch soll 3DS nicht verdrängen - 4Players.de

Nach der Ankündigung von Nintendos portabler Switch-Konsole, wurde bereits gemutmaßt, dass damit nicht nur die Wii U, sondern auch der 3DS schon bald ausgedient haben könnten, da das neue System schließlich Heimkonsole und Handheld in einem Gerät vereine. Dem widersprach nun aber Nintendo-Präsident Tatsumi Kimishima in einem Interview mit Bloomberg (via The Escapist ). Wie im letzten Geschäftsbericht bereits ausgewiesen , lege der Absatz des Handelds nach wie vor zu, was laut Kimishima vor allem der eigenen Software geschuldet sei.Und so glaube man, dass dieser Erfolg noch weiter andauern könne. Statt von der Switch verdrängt zu werden, denke man jedenfalls, dass der 3DS in seiner eigenen Form weiterbestehen könne. Immerhin hat sich der Handheld seit seiner Markteinführung schon über 60 Millionen Mal verkauft und preislich wird er wohl auch in einer anderen Liga spielen, obwohl Nintendo noch keine konkreten Angaben zur Preisgestaltung der Switch gemacht hat, außer dass man mit dem Verkaufspreis den Erwartungen der Kunden gerecht werden und von Anfang an Gewinn einfahren wolle (wir berichteten ).