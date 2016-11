Nintendo: Themen-Welten in drei Universal Parks - 4Players.de

Themenwelten mit Nintendo-Attraktionen wird es in den Universal Studios Japan, im Universal Orlando Resort und in den Universal Studios Hollywood geben.

Alle Welten werden weitläufig, lebensecht und interaktiv gestaltet sein. Ihre authentischen Umgebungen orientieren sich bis ins Detail an den Nintendo-Spielen und umfassen die unterschiedlichsten Attraktionen, Shops und Restaurants.

Die Besucher werden das Gefühl haben, sich mitten in ihrem Lieblingsspiel zu befinden - und zwar ganz real.

Die neuen Nintendo-Welten werden jedem etwas bieten, unabhängig von Alter oder Spielerfahrung.

Planung und Gestaltung kommen gut voran. Die Nintendo-Welten werden nach und nach im Laufe der kommenden Jahre eröffnet.

Sowohl in Japan (Osaka) als auch den USA (Orlando und Hollywood) sollen Nintendo-Welten in den Universal Parks entstehen. In der Pressemitteilung von Nintendo Deutschland heißt es weiter: "Hinter den Nintendo-Spielen und -Charakteren stehen kreative, visionäre Teams, ebenso wie hinter den Attraktionen der vielbesuchten Themenparks von Universal. Nun arbeiten beide zusammen - mit einem Ziel vor Augen: Sie wollen die Helden, die Action und die Abenteuer aus der virtuellen Welt der Nintendo-Spiele in der realen Welt der Universal Themenparks zum Leben erwecken. Und das auf so innovative Art, dass die Parkattraktionen den ganzen Charme und den Reiz der Videospiele einfangen. Was die Spiele-Fans bisher an Abenteuern, Späßen und skurrilen Einfällen am Bildschirm vor sich hatten, das wird sie künftig auf atemberaubende und authentische Weise von allen Seiten umgeben."Die besagten Themenwelten sind das Ergebnis einer globalen Partnerschaft zwischen Universal Parks & Resorts und Nintendo. Weitere Details zu den speziellen Nintendo-Welten sollen demnächst folgen.