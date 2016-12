Nintendo: Lässt weiteres Pokémon-Fanprojekt "Prism" wegen Urheberrechtsverletzung aus dem Netz entfernen - 4Players.de

Wie Gamespot.com berichtet, hat Nintendos Rechtsabteilung offenbar den Entwickler von "Pokemon Prism" dazu bewegt, sämtliche Infos zu seinem Fan-Projekt aus dem Netz zu nehmen. Auf der Website befindet sich nur noch eine kurze Phrase sowie eine verlinkte pdf-Datei, welche vermutlich Nintendos Benachrichtigung über die unrechtmäßige Nutzung geistigen Eigentums enthält. Anders als beim eingestellten Fanprojekt Uranium habe es sich nicht um ein komplettes Spiel, sondern um einen ROM-Hack eines echten Pokémon-Spiels gehandelt.Da sein Webseiten-Host von Australien aus operiere, beziehe sich das Schriftstück auf australisches Recht, so der US-amerikanische Entwickler Adam Vierra auf Facebook . Auf Twitter habe er sich mittlerweile bei Fans entschuldigt. Er hätte nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und das Projekt früher fertigstellen sollen, so das Fazit. Er wolle aber untersuchen, ob sich die Situation nicht doch noch bereinigen lasse. Gamespot geht aber nicht davon aus, dass das Spiel je veröffentlicht werden wird. Pokémon Prism war seit acht Jahren in Arbeit und wurde bereits in einem Twitch-Stream der Öffentlichkeit vorgestellt.