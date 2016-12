Nintendo: Gerücht: Erster Hinweis auf eine SNES-Mini-Konsole? - 4Players.de

Nach dem Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System (NES) knnte das Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System (SNES) folgen, diese Spekulation kursiert gerade durch die Weiten des Internets, denn Nintendo hat Anfang des Monats beim japanischen Patent- und Markenamt das Bild des Super-Nintendo-Controllers schtzen lassen. Unwahrscheinlich wre solch eine SNES-Mini-Konsole mit vorinstallierten Spielen nicht, denn die modernisierte NES-Neuauflage konnte sich in den vergangenen Wochen gut verkaufen ( wir berichteten ). Vielerorts war das Gert sehr schnell ausverkauft. Nintendo gelang es nicht, die Nachfrage entsprechend zu bedienen, was viel Kritik nach sich zog. Allerdings knnte der Markenschutz auch keine weitere Bedeutung haben. Ein Statement hat das Unternehmen nicht abgegeben.Das "Super Nintendo" erschien im November 1990 in Japan, im August 1991 in den USA und im August 1992 in Deutschland (Europa: April 1992). Im Land der aufgehenden Sonne trug die Konsole den Titel "Super Famicom".