Nintendo: Aktienkurs gab am Tag der Switch-Präsentation um 5,75 Prozent nach - 4Players.de

Trading at the Tokyo Stock Exchange just closed for today, and Nintendo took a beating: -5.75%. — Dr. Serkan Toto (@serkantoto) 13. Januar 2017

Investors didn't like the Switch presentation. Nintendo stock currently at -4.56% here in Tokyo. — Dr. Serkan Toto (@serkantoto) 13. Januar 2017

Only God and Nintendo know why they didn't show Mario Kart 8 during the presentation. Ridiculous. https://t.co/pX5Rwd4A8U — Dr. Serkan Toto (@serkantoto) 13. Januar 2017

Die Präsentation von Nintendo Switch hat viele Anleger und Investoren von Nintendo allem Anschein nach nicht vollends überzeugt, denn die Aktie verlor am Freitag 5,75 Prozent an der Börse in Tokio. Der Schlusskurs der Aktie betrug 23.750 Yen am 13. Januar 2017. Am Vortag lag der Kurs noch bei 25.200 Yen. Schon nach der ersten Präsentation im Oktober 2016 ging es mit dem Aktienkurs um 6,5 Prozent abwärts . Ein Berater/Analyst (Serkan Toto) kritisierte u. a., dass das Hybrid-Konzept im Jahr 2016 nicht wirklich innovativ sei und der Konsole "das Besondere" bzw. "das Killer-Feature" fehlen würde. Der Kurs der Nintendo-Aktie glich im letzten halben Jahr ohnehin einer Achterbahnfahrt. Der Höhenflug im Sommer hing mit Pokémon Go zusammen.(Quelle: Japan Exchange Group