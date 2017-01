Nintendo: Präsident von Nintendo of America: Switch und 3DS werden nebeneinander existieren - 4Players.de

Kemba schrieb am 17.01.2017 um 00:21 Uhr

Also eigentlich sagt er doch auch, dass nur noch das erscheint, was bereits angekündigt ist. Zumindest prinzipiell.

Erst sagt er, dass noch ein paar Titel fürdas erste Halbjahr angekündigt sind.

Dann sagt er auf Switch gibt es die aktuellen Games und auf 3DS die große Bibliothek plus einige weitere Titel, die noch erscheinen. Die betonung auf einige wirkt so als wenn es jetzt scho auslaufen soll, aber man natürlich die Spiele, die noch in Entwicklung sind auch noch verkaufen will.

Vermutlich werden auf der E3 oder kurz danach dann die ersten Handheldspiele für die Switch angekündigt :D