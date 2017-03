Nintendo: Mit Switch und Co. auf der Leipziger Buchmesse - 4Players.de

Nintendo wird als Aussteller auf der Leipziger Buchmesse (vom 23. bis 26. März) vertreten sein. Am Stand im Bereich der Manga-Comic-Con in Messehalle 1 können The Legend of Zelda: Breath of the Wild Arms und weitere Titel ( Puyo Puyo Tetris Fast RMX ) für Nintendo Switch ausprobiert werden. Um lange Wartezeiten zu vermeiden - speziell vor den Spielstationen mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild - empfiehlt Nintendo allen interessierten Besuchern am Infocounter des Messestands vorab eine Uhrzeit für ein Testspiel zu vereinbaren.In der Pressemitteilung heißt es weiter: "Am Nintendo-Stand wird es am Freitag und Samstag zwischen 11:00 und 17:00 Uhr zahlreiche Spieledemos, Interviews - u.a. mit den Entwicklern von Fast RMX - und Auftritte bekannter YouTuber wie lookslikeLink oder Ninotaku TV geben. Am Samstag beginnen ab 12.30 Uhr mehrere, parallel stattfindende MCC Gamesroom Contests, an denen jeder Besucher der Manga-Comic-Con teilnehmen darf. Unter anderem finden Wettkämpfe in den Nintendo Switch-Spielen 1-2-Switch, Just Dance 2017 und Mario Kart 8 Deluxe statt. Um die Spannung zu erhöhen, startet das Finale von Mario Kart 8 Deluxe direkt am Nintendo-Stand. Darüber hinaus dürfen sich die Freunde der mobilen Nintendo 2DS-&-3DS-Konsolen in Monster Hunter Generations beweisen. Eine fröhliche Rauferei versprechen zudem die Turniere in Super Smash Bros. für Wii U und Pokémon Tekken. Darüber hinaus sind alle Baumeister und solche, die es noch werden wollen, herzlich dazu eingeladen, ihre Kreativität in Super Mario Maker für Nintendo 3DS unter Beweis zu stellen. An jedem der vier Messetage winkt hier einem glücklichen Gewinner ein tolles Nintendo Fan-Paket. Über das genaue Programm und die jeweiligen Uhrzeiten informiert die Website event.nintendo.de ."