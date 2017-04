Nintendo: Video: Direct-Ausgabe mit Arms, Splatoon 2, Minecraft Switch Edition, Hey! Pikmin, Monster Hunter Stories, Fate/EXTELLA und mehr - 4Players.de

In der um Mitternacht ausgestrahlten Direct-Ausgabe hat Nintendo eine Reihe kommender Spiele für 3DS und Switch präsentiert. Den Anfang machten allerlei 3DS-Titel wie zum Beispiel Hey! Pikmin (28. Juli), Ever Oasis (23. Juni), Monster Hunter Stories (Herbst 2017) und RPG Maker Fes (23. Juni). Anschließend wurden drei Kirby-Titel angekündigt: Team Kirby Clash Deluxe ("Free-to-start"), Kirby's Blowout Blast und ein noch unbenanntes Multiplayer-Actionspiel. Arms , das Switch-Boxspiel mit den ausfahrbaren Armen, wird ab der zehnten Minuten ausführlicher präsentiert (16. Juni). Danach folgen Ausschnitte aus Mario Kart 8 Deluxe und die Vorstellung der Modi aus Ultra Street Fighter II, bevor es mit Minecraft: Nintendo Switch Edition (mit Super Mario Mash-Up Pack; 12. Mai), Neogeo Arcade Archives, Sonic Forces sowie Sonic Mania weitergeht. Danach werden die Switch-Umsetzungen von Fate/EXTELLA: The Umbral Star Sine Mora EX , Monopoly und Payday 2 gezeigt. Abgeschlossen wird die Direct-Ausgabe mit Splatoon 2 (28:20 Min). Last but not least: Die amiibos von Cloud, Corrin und Bayonetta (jeweils in zwei Varianten) werden ab dem 21. Juli im Handel erhältlich sein.