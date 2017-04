Nintendo: Verspricht bis zu 20.000 Dollar für das Finden von Sicherheitslücken - 4Players.de

Nintendo sucht nach Sicherheitslücken auf den Plattformen Switch und 3DS . Das Unternehmen verspricht in Kooperation mit HackerOne zwischen 100 Dollar und 20.000 Dollar für die Nennung von sicherheitsrelevanten Informationen und von plattformspezifische Schwachstellen, die in Zusammenhang mit Software-Piraterie, System-Integrität, Cheating und der Verbreitung von unangemessenen Inhalten an Kinder stehen können. Nintendo behält sich aber das Recht vor, die berichteten Schwachstellen zu beheben oder nicht. Schwachstellen in Bezug auf andere Konsolen (z.B. Wii U), beim Netzwerk-Service oder den Online-Servern sollen explizit nicht angegeben werden. Details zu dem Programm findet ihr bei HackerOne