Nintendo: Keine "große Pressekonferenz" auf der E3 2017 - 4Players.de

Nintendo wird auch in diesem Jahr keine "große Pressekonferenz" auf der E3 2017 (13. bis 15. Juni 2017) veranstalten. Das Unternehmen wird auf der Messe zwar vertreten sein, aber es ist noch unklar, in welcher Form. Die entsprechenden Pläne sollen später bekanntgegeben werden. Nintendo of America hat jedenfalls eine große Messestandfläche (32.000 Quadratfuß; ca. 2.975 m²) direkt neben dem Stand von Sony gebucht ( wir berichteten ). Im letzten Jahr wurden vor allem Live-Präsentationen (Treehouse) gezeigt, während The Legend of Zelda: Breath of the Wild im Vordergrund stand. Im Jahr davor wurde eine spezielle Direct-Ausgabe (Digital Event 2015) ausgestrahlt.Im aktuellen Geschäftsbericht steht folgendes: "Finally, the video game tradeshow E3 will be held in Los Angeles this June. Again this year, we will not be hosting a large - scale press conference for institutional investors, analysts and the media. Nintendo of America will present further information on our plans at a later date."