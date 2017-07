Nintendo: PC-Plattform derzeit uninteressant; Fire Emblem Heroes machte mehr Umsatz als Super Mario Run - 4Players.de

SethSteiner schrieb am 06.07.2017 um 16:58 Uhr

Die Frage war "Wollt ihr auch Spiele für den PC machen?" und da ist die Antwort, dass man keine Überraschungen oder Spielerfahrungen liefern könnte wie man sie will nicht wahr. Die Frage ist ja nicht "Sollte man nur noch für PC entwickeln?", wo sich das schon eher angeboten hätte. Man könnte Breath of the Wild auf den PC bringen und würde dabei nichts verlieren, eher noch könnte man gewinnen, da das Spiel durch Modding wie andere Open World Titel auch auf individuelle Interessen zugeschnitten werden könnte.

Das Super Mario 64 Beispiel ist denke ich nicht sonderlich gut. Der PC war doch früher berüchtigt für die alternative Eingabemethode Joystick und wer hat heute nicht auch einen Controller, selbst ohne Konsole? Auf dem PC kann man genauso neues entwickeln, wenn man unbedingt will.