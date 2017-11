Nintendo: "Mall Tour 2017" mit Switch und 2DS XL in zehn deutschen Städten - 4Players.de

Nintendo hat die "Mall Tour 2017" angekündigt. Die Tour macht zwischen dem 17. November und dem 17. Dezember in Einkaufszentren von zehn deutschen Städten Station: Hamburg, Bremen, Essen, Leipzig, München, Dresden, Stuttgart, Frankfurt, Berlin und Oberhausen.Für Nintendo Switch werden Super Mario Odyssey, Pokémon Tekken DX, ARMS, Mario Kart 8 Deluxe, FIFA 18, Mario & Rabbids Kingdom Battle, Splatoon 2 und 1-2-Switch präsentiert. Das Aufgebot für den New Nintendo 2DS XL umfasst Pokémon Ultrasonne, Pokémon Ultramond, New Style Boutique 3 - Styling Star, Super Mario Maker, Miitopia und Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Schergen.Hamburg: Alstertaler Einkaufszentrum17.11.2017: Fr. 09:30-20:00 Uhr18.11.2017: Sa. 09:30-20:00 UhrBremen - Waterfront17.11.2017: Fr. 10:00-20:00 Uhr18.11.2017: Sa. 10:00-20:00 UhrEssen - Limbecker Platz24.11.2017: Fr. 10:00-20:00 Uhr25.11.2017: Sa. 10:00-20:00 UhrLeipzig - Nova Eventis24.11.2017: Fr. 10:00-24:00 Uhr25.11.2017: Sa. 10:00-20:00 UhrMünchen - Riem Arkaden01.12.2017: Fr. 10:00-20:00 Uhr02.12.2017: Sa. 10:00-20:00 UhrDresden - Altmarkt Galerie01.12.2017: Fr. 10:00-21:00 Uhr02.12.2017: Sa. 10:00-21:00 UhrStuttgart - Milaneo08.12.2017: Fr. 10:00-21:30 Uhr09.12.2017: Sa. 10:00-24:00 UhrFrankfurt - Skyline-Plaza08.12.2017: Fr. 10:00-21:00 Uhr09.12.2017: Sa. 10:00-21:00 UhrBerlin - Alexa16.12.2017: Sa. 10:00-21:00 Uhr17.12.2017: So. 13:00-18:00 UhrOberhausen - Centro16.12.2017: Sa. 10:00-22:00 Uhr17.12.2017: So. 12:00-18:00 Uhr"Eine Chance auf ein Quäntchen Ruhm eröffnet sich den Mall Tour-Besuchern in je einer Stadt im Norden, Süden, Westen und Osten. Hier haben Besucher die Möglichkeit, ein Let’s Play mit Super Mario Odyssey aufzunehmen. Auch wenn die YouTuber nicht persönlich vor Ort sein können - der Möglichkeit, für je eine der Städte eine Patenschaft übernehmen zu können, haben sie sofort zugestimmt. Und so steht m00sician Pate für Hamburg, Domtendo für München, iBlali für Essen und lookslikeLink für Berlin. Die YouTuber und Nintendo wählen aus allen aufgenommenen Videos das Let’s Play aus, das am besten ist. Dieses wird dann in einem Video auf dem jeweiligen Kanal des Paten gefeatured."