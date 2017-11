Nintendo: Keine Switch-Preisnachlässe vor Weihnachten; bessere Versorgung der Händler

wnxkraid schrieb am 19.11.2017 um 16:39 Uhr

Nintendo will von der Switch bis zum Ende des Geschäftsjahres ca. 14 Millionen Einheiten hergestellen lassen.

Das ist in etwa so viel wie die WiiU in ihrem kompletten Lebenszyklus verkauft hat.

Ich seh da keine Verknappung.

Einzig die eingeschränkte Verfügbarkeit bestimmter Komponenten ist da problematisch.