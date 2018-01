Wenn man aktuellen Gerüchten bei Reddit Glauben schenken darf, wird das bei den Game Awards 2017 angekündigte Bayonetta 3 noch im Laufe dieses Jahres für Nintendo Switch erscheinen. Ein Redditor, dessen Insiderquellen von den Moderatoren des Forums "verifiziert" wurden, berichtet, dass der dritte Teil womöglich im Sommer 2018 erscheinen könnte. Wenn nicht im Sommer, dann definitiv 2018, sofern nichts komplett Katastrophales passiert, so zitiert er seine vertrauenswürdige Quelle.In der nächsten Ausgabe von Nintendo Direct soll mehr zu Bayonetta 3 verraten werden. Vielmehr heißt es, dass die besagte Direct-Ausgabe so etwas wie Nintendos eigene kleine E3 wäre. Erst vor wenigen Tagen sind Hinweise auf 18 neue Switch-Spiele ( basierend auf Platzhaltern bei Amazon) aufgetaucht, die damit in Zusammenhang stehen könnten. Laut John Harker und Emily Rogers soll die Direct-Ausgabe am 11. Januar 2018 ausgestrahlt werden. Interne Dokumente von Electronic Arts bestätigten ebenfalls, dass für Januar 2018 eine Direct-Ausgabe geplant sei.In dem Reddit-Beitrag heißt es abschließend, dass in diesem Jahr irgendein Animal-Crossing-Titel für Switch erscheinen werde. Metroid Prime 4 sei hingegen eher ein Kandidat für 2019.