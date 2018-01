Nintendo: Präsident stellt neuen Mario-Film für 2020 in Aussicht

Jondoan hat geschrieben: ? Gestern 14:14 Never forget. Never forget. https://www.youtube.com/watch?v=Qp1Lbmutry0

Das hab ich mir als Kind angesehen! Gut, zu der Zeit war mein Alter vermutlich noch einstellig und meine Spieleauswahl beschränkte sich auf "Super Mario World", aber als (vermutlich) 7-9-Jähriger fand ich das toll.Aus heutiger Sicht ist das natürlich einfach nurKann mich an das Rap-Opening garnicht mehr erinnern^^...Zum Filmthema: Momentan eher verhalten. Außerdem das, was Wigggenz sagt: Es gibt nur sehr wenige gute Videospielverfilmungen, und die kann man mit einer Hand aufzählen. Und mir gefallen nichtmal diese^^... Last but not least glaube ich nicht dran, dass Nintendo einen Film veröffentlicht, der auch für Erwachsene Mehrwert bietet (im Gegensatz etwa zu fast allen Disney- und Pixar-Verfilmungen)... Das geleakte Müsli würde mich mehr interessieren^^...