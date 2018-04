Nintendo: Präsident Tatsumi Kimishima geht in den Ruhestand; Nachfolger wird Shuntaro Furukawa (Alter: 46) - 4Players.de

Tatsumi Kimishima, der aktuelle Präsident von Nintendo, hat bei der Präsentation der Geschäftszahlen bekanntgegeben , dass er den Führungsposten zum 28. Juni 2018 aufgeben und in den Ruhestand gehen wird. Der mittlerweile 68-Jährige übernahm die Leitung des Unternehmens im September 2015 und folgte auf Satoru Iwata. Kimishima möchte in Zukunft aber noch eine Rolle als Berater einnehmen.Sein Nachfolger wird Shuntaro Furukawa (Alter: 46), der seit 24 Jahren in dem Unternehmen tätig ist und schon mehrere Führungsposten innehatte. Seit 2016 war er zum Beispiel Managing Executive Officer (Supervisor of Corporate Analysis & Administration Division and Director).