Nintendo: Plan für die E3 2018: Video-Präsentation, Super Smash Bros., Treehouse und eSports - 4Players.de

Nintendo hat bekanntgegeben , wie der E3-Messeplan in diesem Jahr aussieht. Das japanische Unternehmen wird am 12. Juni um 9:00 Uhr Ortszeit (18 Uhr hierzulande) eine Video-Präsentation zeigen, die sich mit den Switch-Spielen für 2018 inkl. Super Smash Bros. befassen wird. Im Anschluss an diese Präsentation werden die Nintendo-Treehouse-Livestreams starten, mit Live-Vorstellungen von vielen Spielen - den Anfang wird Super Smash Bros. für Switch machen. Übertragen werden sämtliche Präsentationen u. a. auf der E3-Webseite von Nintendo.Außerdem sind eSports-Events geplant. Am 11. und 12. Juni findet die "Splatoon 2 World Championship" statt. Für den 12. Juni ist das "Super Smash Bros. Invitational 2018" geplant (gespielt wird auf Switch)."Nintendo eröffnet das große Spiele-Fest mit zwei Tagen voller packender Wettkämpfe auf höchstem Niveau. Den Auftakt macht die erste Splatoon 2 World Championship. Hierbei treten die besten Teams aus den Regionen Europa, USA/Kanada, Japan und Australien/Neuseeland gegeneinander an, um Ruhm, Ehre und den Weltmeister-Titel zu gewinnen - inklusiver deutscher Beteiligung. Nachteulen aus ganz Europa können die Eröffnungsspiele am Dienstag, dem 12. Juni, von 0.30 Uhr bis 3.00 Uhr verfolgen. Das Finale findet noch am selben Tag statt, gleich gefolgt vom Super Smash Bros. Invitational 2018. Während dieses Turniers lassen zuvor ausgewählte Spieleprofis in dem kommenden Nintendo Switch-Hit Super Smash Bros. die virtuellen Fäuste fliegen."