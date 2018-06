Nintendo: Aktie sinkt nach der E3-Direct-Präsentation um mehr als sechs Prozent - 4Players.de

Nintendo stock down almost 7% after the E3 showcase.



Many analysts are doubting if Nintendo can achieve hardware and software sell in targets for Switch after the 2018 lineup was revealed. A lot riding on Smash and Pokemon this year. pic.twitter.com/1lhss0EZpZ — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 13. Juni 2018

The main concerns are primarily-



- Switch sell through is lower than expected in H1 2018

- Nintendo Labo launch was muted and isn't selling Switch hardware

- Nintendo Switch Online service won't launch with a killer app

- Strong competition from other Console, PC, Mobile games — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 13. Juni 2018

Nach der E3-Direct-Präsentation von Nintendo ging es spürbar abwärts mit dem Aktienkurs des Unternehmens, wobei zu beachten ist, dass der Aktienkurs aufgrund des Erfolgs mit der Switch seit Mai 2017 drastisch zugelegt hatte (von 28.000 Yen bis auf über 49.000 Yen). Der Kurs der Aktie fiel am besagten Post-E3-Tag um mehr als sechs Prozent auf 39.120 Yen. Einige Analysten bezweifeln, dass Nintendo es schafft, die gesetzten Verkaufsziele für Hardware und Software zu erreichen, nachdem das Software-Aufgebot für 2018 vorgestellt wurde. Die großen Hoffnungen liegen wohl auf Super Smash Bros. Ultimate und Pokémon Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli! Außerdem wird erwähnt, dass die Verkäufe der Konsole im ersten Halbjahr 2018 leicht nachgelassen hätten und es schon ziemlich ruhig um Nintendo Labo geworden sei. Labo konnte zudem die Konsolen-Verkäufe nicht anfeuern, heißt es. Zudem seien die Analysten/Investoren skeptisch, dass der Nintendo Switch Online Service ohne "Killer-App" (Systemseller) an den Start gehen würde und die Konkurrenz auf PC, Konsolen und Mobile sehr stark sei.Zum Vergleich: Die Aktienkurse von Microsoft und Sony änderten sich nach den E3-Präsentationen kaum. Bei Ubisoft und Electronic Arts ging es hingegen klar aufwärts.