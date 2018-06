Nintendo: Labo hat die Erwartungen erfüllt und wird in Zukunft weiter unterstützt - 4Players.de

Obgleich einige Finanzanalysten der Ansicht sind, dass Nintendo Labo die Verkäufe von Nintendo Switch kaum oder gar nicht beeinflussen konnten ( wir berichteten ), erklärte Reggie Fils-Aime von Nintendo of America im Rahmen der E3 2018, dass Labo die internen Ziele des Unternehmens erreicht hätte. Sie wollen die Marke und die Unterstützung in Zukunft noch weiter ausbauen.Reggie Fils-Aime sagte gegenüber Forbes via GoNintendo über Nintendo Labo: "Es hat unsere Erwartungen voll erfüllt und um es weiter zu relativieren: Wir sehen Nintendo Labo als einen Titel und eine Plattform, die sich über einen längeren Zeitraum verkaufen wird, so wie wir es bei Brain Age auf dem DS oder Wii Fit auf der ursprünglichen Wii erlebt haben. Für uns ist es daher wichtig, dass wir das Engagement mit den Eltern und ihren Kindern weiter vorantreiben. In diesem Sommer ist viel los, da die Eltern nach Erlebnissen für ihre Kinder suchen, während sie nicht in der Schule sind. Hier in Amerika haben wir einige Aktivitäten im Herbst im Bildungsbereich geplant, die zeigen, wie Labo für einen Einstieg in die Programmierung genutzt werden kann - ebenso wie die 'Maker Community' und die Entwicklung von der Labo-Spielzeug-Cons selbst. Und so wird es für uns ein Schlüsselprodukt sein, das wir nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in Zukunft weiter unterstützen werden."Nintendo hat im April sowohl Nintendo Labo: Toy-Con 01: Multi-Kit ( zum Test ) als auch Nintendo Labo: Toy-Con 02: Robot Kit ( zum Test ) veröffentlicht.