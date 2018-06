Nintendo: Ist froh darüber, dass Microsoft und Sony dem Familienmarkt weit weniger Aufmerksamkeit schenken - 4Players.de

Nintendo ist froh, dass die direkten Konkurrenten (also Microsoft und Sony) dem "Familienmarkt" weit weniger Aufmerksamkeit schenken, als sie selbst. Reggie Fils-Aime, Chef von Nintendo of America, sagte in einem Interview mit dem kanadischen The Star : "Wir sind froh, dass sie es nicht tun. Es ist ein unglaublich wichtiger Markt, weil das Kind, das heute 5 oder 6 Jahre alt ist, bald 12 oder 13 Jahre alt sein wird und nicht allzu viele Jahre später 18 oder 19 ... Und wenn man eine Vorliebe für Pokémon oder die Legend-of-Zelda-Serie oder Mario Kart oder Super Mario Bros. hat, dann trägt man diese Vorliebe mit sich herum."Nintendo erhofft sich also, dass Spieler, die früh mit ihren Titeln in Kontakt gekommen sind, auch später eine gewisse Affinität gegenüber Nintendo-Spielen und Marken zeigen werden. Des Weiteren verriet Fils-Aime, dass das kanadische Publikum einen besonderen Faible für The Legens of Zelda und Pokémon zu haben scheint.Er sagte: "Das kanadische Publikum ist die Spitze des Gipfels, wenn es um Zelda-Spiele geht. Es gibt bestimmte Reihen, die sich auf dem kanadischen Markt überdurchschnittlich entwickeln. The Legende von Zelda gehört dazu. Ich kann ihnen nicht sagen, warum, aber der kanadische Verbraucher liebt es. Jedes einzelne Spiel der Serie hat beim kanadischen Publikum besser abgeschnitten als beim US-Publikum, und die Spiele waren beim US-Publikum beliebter als in Europa oder in Japan. Ein weiteres Phänomen, und das ist ein neuer Trend, in den letzten zehn Jahren ist Pokémon. Pokémon-Spiele schneiden außerordentlich gut ab (in Kanada)."